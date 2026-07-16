Кореневский карьер благоустроят в Люберцах раньше срока

Обновление карьера выполнено более чем на 45%, подрядчик уже приступил к строительству лодочной станции. По контракту срок завершения — январь 2027 года, но рабочие идут с опережением, чтобы сдать объект уже в конце текущего года.

Сейчас на объекте монтируют покрытие и каркасы на настилах, строят амфитеатр, завершают устройство инженерных сетей и линий освещения. Особое внимание уделили обновлению подъездов и увеличению парковочных пространств. На карьере появятся новые спортивные и детские площадки, парковые качели для тихого отдыха и обновленная пляжная зона со стороны улицы Озерной.

Глава округа Владимир Волков отметил, что Кореневский карьер входит в топ-5 самых посещаемых зон отдыха в Подмосковье, здесь проходят соревнования разного уровня. Поэтому важно сделать территорию максимально комфортной и функциональной.

Работы ведутся по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева и Народной программе «Единой России». Благоустройство обсуждали с жителями на встречах в формате выездной администрации.