Кореневский карьер благоустроят в Люберцах до конца 2026 года

Территорию приводят в порядок при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках Народной программы «Единой России». Ключевые решения принимали вместе с жителями — итоговый облик зоны отдыха сформирован с учетом их пожеланий.

Владимир Волков отметил, что карьер — одно из самых популярных мест в Подмосковье: здесь гуляют, занимаются спортом и отдыхают у воды тысячи люберчан и гостей округа. Несмотря на стройку, пляж останется доступным для купания в летний сезон.

После завершения работ территорию разделят на несколько зон: активного отдыха, прогулочную, водный сад, зону у воды и парковку. Поставят современные спортивные и детские площадки, построят лодочную станцию, установят парковые качели и обновят пляж со стороны улицы Озерной.

В этом году в Люберцах также завершат благоустройство Летнего и Центрального парков, а также вторую очередь лесопарка «Лесная опушка».