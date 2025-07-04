Копьеметатели из Дедовска победили на всероссийских соревнованиях

Никита Фролов и Данила Пискарев показали отличные результаты на первенстве Центрального федерального округа, которое прошло в Смоленске с 3 по 5 июня. Они завоевали золото и серебро в возрастной категории до 20 лет.

После этого соревнования Даниил Пискарев занял второе место на первенстве России среди юношей и девушек до 18 лет. Благодаря этой победе он получил возможность поучаствовать в международном состязании между Россией и Белоруссией, которое состоится 20–22 июля в Бресте.

Кроме того, юноши на первенстве России в Екатеринбурге с 27 по 29 июня заняли второе и третье место. Никита Фролов, как и Даниил, уже готовится к предстоящим соревнованиям. Он будет участвовать в первенстве России по легкой атлетике среди юниоров до 23 лет, а также в Летней Спартакиаде молодежи России U20, которая пройдет в Краснодаре 1–3 августа.