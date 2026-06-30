Координатор проекта «Российское село» примет участие в выборах в Мособлдуму

В Подмосковье председатель совета директоров холдинга «ОСП Агро» Ася Исаева готовится к участию в выборах депутатов Московской областной думы после победы в предварительном голосовании партии «Единая Россия». Несмотря на юный возраст, 25-летняя руководитель успешно совмещает работу в агропромышленном бизнесе с общественной и политической деятельностью.

По словам Исаевой, решение вступить в партию было связано с примером коллег и единомышленников.

«И это повлияло на мой выбор. И сегодня я тоже член партии „Единая Россия“ и являюсь координатором партийного проекта „Российское село“», — рассказала Ася Исаева.

Одной из реализованных инициатив стало открытие агротехнологического класса в Емельяновской средней школе. Здесь школьники углубленно изучают биологию, химию, физику и математику, проходят практическую подготовку и работают с современным оборудованием, включая гидропонные установки, микроскопы и интерактивные тренажеры.

Для учащихся организуют экскурсии на предприятия, мастер-классы и другие мероприятия. В частности, недавно участники проекта приступили к съемкам собственного кулинарного шоу.

«Развивая сельское хозяйство, мы развиваем сельскую территорию, даем рабочие места, развиваем инфраструктуру, привлекаем молодых специалистов. И все большее количество людей хотят оставаться жить и работать на селе. Тем самым мы вдыхаем жизнь и даем новые возможности для развития села», — пояснила Ася Исаева.

Активистка также возглавляет местное отделение общественной организации «Союз женщин России». Вместе с единомышленниками она участвует в оказании помощи одиноким пожилым людям, а также организует сбор гуманитарной помощи для участников специальной военной операции.