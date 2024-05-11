Концерты во дворах провели для ветеранов в Лосино-Петровском | 360°

Подмосковье 11 мая 2024, 13:22 Концерты во дворах провели для ветеранов в Лосино-Петровском Телеканал «360»

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В Лосино-Петровском, ко Дню Победы, для каждого ветерана Великой Отечественной войны во дворе дома состоялся концерт, организованный агитбригадой. Звучали песни военных лет, а ветераны и их соседи наблюдали из своих окон и балконов.

В День Победы ни один из ветеранов не остался без внимания — глава округа Сергей Джеглав поздравил каждого лично и передал подарки от губернатора Московской области. Он поблагодарил их за смелость, стойкость, оптимизм и жизнелюбие. Пожелал счастья, здоровья, долголетия, заботы родных и близких.

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«Это очень важно. Потому что с учетом того, что сейчас распространяются идеи нацизма, фашизма, и вспоминаю наших ребят сейчас. Ждем их возвращения с победой с фронта. Важно передавать память о наших подвигах, о том, на сколько великая страна, последующим поколениям. Приходя чествовать ветеранов, мы видим там подрастающее поколение. Вот самое важное», — отметил глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вместе с учениками лицея возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

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