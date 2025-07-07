Концерты под открытым небом прошли в Ногинске

Почти каждую субботу с мая по сентябрь в центре Ногинска проходят мероприятия на свежем воздухе — «Вечера на Фонтанной площади». Это открытые концерты для жителей и гостей Богородского округа, которые объединяют сотни людей, желающих насладиться музыкой, танцами и творчеством.

Богородский округ регулярно радует жителей и гостей разнообразными программами: от ретро-вечеров с оркестром JP Big Band до детских праздников с ростовыми куклами и пенными дискотеками.

Особое место в этом сезоне заняло выступление скрипичного шоу Vitelia, которое состоялось 6 июля. Артисты представили программу «Рок-хиты». Девушки-виртуозы в стильных образах мастерски переосмыслили классику рока, соединив мощь гитарных риффов с изяществом струнных. Зрители услышали знакомые композиции в неожиданном аранжировке — от лирических вариаций до зажигательных каверов с элементами шоу.

«Вечера на Фонтанной» продолжают удивлять: впереди — новые концерты, танцы и мастер-классы, где каждый найдет что-то по душе!