Концерты, мастер-классы и выставки провели в Лобне ко Дню города

В городском округе Лобня прошли праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню города. Жители приняли участие в мастер-классах, конкурсах, спортивных соревнованиях, увидели концерты и выставки.

Городской округ Лобня в этом году отметил 63 года. Открыли празднование литургия и молебен о процветании города, здравии и благополучии его жителей. Глава округа Анна Кротова возложила цветы к памятнику «Зенитное орудие».

«Благодаря отваге и мужеству русских солдат Лобня продолжает расти и развиваться. Мы помним и никогда не забудем», — отметила она в своем телеграм-канале.

Центральной площадкой для праздничных гуляний стал обновленный городской парк. Мероприятия для горожан также прошли в Доме культуры «Луговая», вблизи художественной галереи имени Владимира Коробкова, на площади в микрорайоне Красная поляна и в музее города.

Для гостей праздника подготовили концерты, спортивные эстафеты, творческие мастер-классы и конкурсы.

Помимо этого, глава Лобни Анна Кротова открыла Аллею славы в Центральном парке. Здесь разместили фотографии и истории выдающихся жителей, которые прославили город.

Также волонтеры организовали пункт сбора гуманитарной помощи для жителей Курска. Горожане, представители предприятий, депутаты приняли участие в нем.

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