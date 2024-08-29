Концерты, мастер-классы и конкурсы прошли в честь 428-летия села Поречье

Жители Поречья Можайского городского округа отметили 428-й День рождения села на площади перед Домом культуры. Гости праздника поучаствовали в конкурсах, мастер-классах, викторинах, увидели выступления местных коллективов.

Праздничные гуляния в честь Дня рождения села организовали на площади перед Домом культуры. Для жителей здесь установили красочные фотозоны, для самых маленьких обустроили парк развлечений с танцами и конкурсами.

Преподаватель художественного отделения Детской школы искусств поселка Уваровка Елена Гордейчук провела для ребят занятие по изобразительному искусству «Мир глазами детей!». Юные мастера также участвовали в мастер-классе по декоративно-прикладному искусству «Радужная фантазия».

Жителей села от имени главы Можайского городского округа Дениса Мордвинцева и от себя лично поздравила заведующая Порецким территориальным отделом администрации Можайского городского округа Зарина Турдыева. Теплые слова в адрес сельчан прозвучали также от депутатов. Валентине Афониной, Александру Лучину и Елене Чернега, активно участвовавших в сборе помощи для бойцов СВО, вручили благодарственные письма и памятные подарки от главы Можайска Дениса Мордвинцева и председателя местного Совета депутатов Лидии Афанасьевой.

Вокальные ансамбли «Домисолька», «Звездный старт», «Любава», а также солисты Виталий Новиков, Анжелика Соколова, София Ворошилова показали свои номера на праздничном концерте. Также для гостей праздника выступили хореографические коллективы Оксаны Матюшиной «Грильяж» и «Палитра», ветеранская группа «Беседы».

«Наши жители, по многочисленным отзывам, остались очень довольны организацией праздника, а это самое главное, — Особенной благодарности заслуживает дружный коллектив нашего Дома культуры. Они напекли огромное количество пирогов, булочек ипрочих „вкусняшек“, и потчевали ими бесплатно весь честной народ! А людей собралось немало, ведь на праздник приехали жители из очень многих ближних и дальних деревень», — поделилась заведующая Порецким территориальным отделом Зарина Турдыева.

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