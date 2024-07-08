Концерты ко Дню семьи прошли в 23 парках Подмосковья

День семьи, любви и верности отметили в Подмосковье 8 июля. Праздничные концерты и мастер-классы провели в 23 парках и скверах региона, а внесших большой вклад в сохранение семейных ценностей наградили медалями «За любовь и верность».

Как в Минсоцразвития региона, для гостей провели концерты и творческие мастер-классы, а на центральной площадке в музее-усадьбе Архангельское в небо выпустили белых голубей.

«В нашем регионе больше миллиона семей, и этот праздничный день стал поводом для семейного объединения, веселых мероприятий и теплых встреч, а также прекрасной возможностью отметить наградами выдающиеся семейные союзы. Ежегодно в Подмосковье женятся больше 55 тысяч пар, а именно в эти предпраздничные дни связали себя узами брака почти 500 семей», — рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

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