Концерты ко Дню Победы прошли во дворах в Павлово-Посадском округе

В Электрогорске Павлово-Посадского округа снова прошли необычные дворовые концерты проекта «Песни на грузовиках». Артисты студии C’est La Vie с раннего утра до позднего вечера выступали прямо с передвижных сцен — специально оборудованных грузовиков, которые проезжали от одного двора к другому.

Благодаря такому формату сотни жителей города смогли насладиться живой музыкой, не выходя из своих домов: зрители выглядывали в окна и выходили на балконы, наполняя дворы аплодисментами и доброжелательной атмосферой.

В этом сезоне программа стала еще более насыщенной — к вокалу добавились живые музыкальные инструменты, что придало выступлениям особую глубину и разнообразие. Музыканты и артисты играли любимые композиции на протяжении 9–10 часов подряд, создавая уют и радость для всех присутствующих. Благодаря слаженной работе всей команды — артистов, музыкантов, инженеров и водителей — каждый двор стал площадкой для настоящего профессионального концерта с качественным звуком и яркими эмоциями.