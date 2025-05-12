Концерты ко Дню Победы прошли во дворах в Павлово-Посадском округе

В Электрогорске Павлово-Посадского округа снова прошли необычные дворовые концерты проекта «Песни на грузовиках». Артисты студии C’est La Vie с раннего утра до позднего вечера выступали прямо с передвижных сцен — специально оборудованных грузовиков, которые проезжали от одного двора к другому.
Благодаря такому формату сотни жителей города смогли насладиться живой музыкой, не выходя из своих домов: зрители выглядывали в окна и выходили на балконы, наполняя дворы аплодисментами и доброжелательной атмосферой.
В этом сезоне программа стала еще более насыщенной — к вокалу добавились живые музыкальные инструменты, что придало выступлениям особую глубину и разнообразие. Музыканты и артисты играли любимые композиции на протяжении 9–10 часов подряд, создавая уют и радость для всех присутствующих. Благодаря слаженной работе всей команды — артистов, музыкантов, инженеров и водителей — каждый двор стал площадкой для настоящего профессионального концерта с качественным звуком и яркими эмоциями.
Проект «Песни на грузовиках» возник в марте 2020 года, когда из-за пандемии массовые мероприятия были запрещены. Тогда творческая студия C’est La Vie решила не оставлять жителей без музыки и начала проводить дворовые концерты с соблюдением всех мер безопасности. За пять лет эта необычная традиция завоевала сердца тысяч горожан и продолжает радовать Электрогорск яркими музыкальными событиями.
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