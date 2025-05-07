Концерты ко Дню Победы пройдут во дворах ветеранов в Наро-Фоминске

В Наро-Фоминске 12 ветеранов Великой Отечественной войны поздравят с Днем Победы. Цветы и подарки уже вручили Валентине Цыгановой и Евгению Евдокимову.
Валентина Никифоровна Цыганова — техник-лейтенант артиллерийского вооружения. Она занималась снабжением фронта в составе тыловой ремонтно-восстановительной бригады. Ветеран дошла до Харьковской области, где встретила Победу.
Евгений Семенович Евдокимов живет в Калининце. В годы войны он служил в Закарпатье и на Дальнем Востоке. На фронт отправился в июне 1944 года, когда ему было 20 лет. Евгений Семенович был ранен, после восстановления снова отправился на 4-й Украинский фронт. Победу Евгений Евдокимов встретил под Прагой. Ветерана наградили Орденом Красной Звезды, Орденом Отечественной Войны 1 и 2 степеней, медалями «За боевые заслуги» и «За отвагу».
С Днем Победы поздравят 12 ветеранов. Помимо этого, во дворах уже установили именные таблички: семь — в Наро-Фоминске, три — в поселке Калининец, по одной — в поселке Селятино и Верее.
В администрации отметили, что 9 Мая — день, который объединяет каждую семью. Советский народ одержал победу благодаря дружбе народов, единству и несгибаемой воле духа.
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