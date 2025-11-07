Концерты ко Дню народного единства прошли во дворцах культуры Воскресенска

Мероприятия, приуроченные к празднику, были посвящены важности сплочения жителей округа, их просвещения в области истории России и приобщения к культурным ценностям и традициям народов, населяющих нашу страну. Во дворцах культуры для зрителей подготовили яркие концертные программы.

Артисты ДК «Юбилейный» подарили зрителям праздничный концерт «Мы — единое целое!». Депутаты окружного совета Сергей Слепов, Дмитрий Муконин и Геннадий Коротеев рассказали об истории Дня народного единства и поздравили всех присутствующих. На сцене выступили вокальный ансамбль «Созвездие», хор русской песни «Купава», танцевальные коллективы Maxi Danсеи «Эдельвейс» и другие. Большим подарком для жителей стало яркое выступление ансамбля народного танца «Злато» Дворца культуры «Цементник».

В малом зале ДК «Химик» прошел концерт «Вместе МЫ — Россия!». Публика увидела танцы и песни, посвященные народному быту, традициям и истории русского народа, исполненные творческими коллективами Дворца культуры. Посетители мероприятия приняли участие в мастер-классе по изготовлению броши и викторине по истории.

Во Дворце культуры «Цементник» состоялся концерт «Народное созвучие». В программе переплелись народные мотивы, современные ритмы и патриотические темы. Также работала выставка, приуроченная ко Дню народного единства.