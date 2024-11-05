Концерты ко Дню народного единства прошли в Котельниках

В Котельниках прошёл фестиваль, приуроченный к Дню народного единства, собравший жителей и гостей округа. Несмотря на ненастную погоду, мероприятие оказалось ярким и насыщенным, предложив всем участникам разнообразные активности.

Основные события состоялись в Кузьминском лесопарке, где гости могли насладиться концертами, мастер-классами и согреться ароматным горячим чаем.

Также прошел областной фестиваль-конкурс народной музыки «Играй, гармонь, в Котельниках». Участие в нём приняли исполнители из более двадцати городских округов Подмосковья. Гости могли увидеть выступления творческих коллективов, поучаствовать в играх и хороводах, а также оценить красивые народные костюмы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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