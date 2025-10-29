Концерты ко Дню народного единства пройдут в Черноголовке

В преддверии Дня народного единства округ наполнится звучанием музыки и песен, воспевающих историю, культуру и единство российского народа. Артисты культурно-досугового центра «Гамма» активно готовятся к проведению праздничной концертной программы под названием «Наш край — Россия».

Первый концерт состоится 1 ноября в 18:00 в актовом зале культурно-досугового центра «Гамма», а второй — 4 ноября в 12:00 в сельском клубе, расположенном в Ивановском. Как сообщили представители культурно-досугового центра, в праздничной программе примут участие лучшие творческие коллективы «Гаммы», которые продемонстрируют свое мастерство и талант, исполнив песни, танцы и музыкальные композиции, отражающие богатство и многообразие российской культуры.

«Главная идея — это единение народа России и любовь к нашей великой стране! Мы хотим вспомнить ключевые моменты истории нашей Родины, когда народ, объединившись, смог дать отпор врагам и отстоять свою независимость. Мы свяжем эти исторические события с нынешним временем, подчеркнем важность единства и сплоченности в наши дни, чтобы противостоять современным вызовам и строить сильную и процветающую Россию», — отметили организаторы.