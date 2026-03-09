Концерты к 8 Марта организовали в честь активисток в Химках

В местном отделении общественной организации чествовали женщин, которые вносят значительный вклад в развитие округа. Муниципальный депутат Валентин Герасимов поздравил представительниц «Союза пенсионеров Подмосковья» с наступающим праздником и вручил им благодарственные письма и цветы.

Химкинское отделение «Союза пенсионеров» под руководством Надежды Рудаковой активно сотрудничает с администрацией и местным отделением партии «Единая Россия». Активисты регулярно участвуют в субботниках, фестивалях и социальных акциях.

«Работа „Союза пенсионеров“ в нашем городе имеет колоссальное значение. Это самая многочисленная и сплоченная общественная сила в Химках. В организации состоит 1035 человек, и каждый из них вносит свой вклад в развитие округа. Вы — активные участники всех городских процессов, ваша энергия заряжает молодежь. От всей души поздравляю наших дорогих общественниц с 8 Марта! Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия и неиссякаемого оптимизма», — обратился к собравшимся Валентин Герасимов.

Химкинское отделение «Союза пенсионеров» под руководством Надежды Рудаковой активно сотрудничает с администрацией и местным отделением партии «Единая Россия». Активисты регулярно участвуют в субботниках, фестивалях и социальных акциях.

Особое внимание они уделяют помощи бойцам специальной военной операции. Лидер Движения общественной поддержки Павел Миронов отметил их самоотверженный труд. Женщины плетут маскировочные сети, вяжут теплые вещи для военнослужащих, собирают и отправляют гуманитарные грузы. Также они принимают участие в патриотических мероприятиях и передают опыт подрастающему поколению.

К празднику в Химках подготовили обширную программу. Запланированы концерты, творческие встречи и мастер-классы. Особое внимание уделят родственницам участников специальной военной операции, чтобы окружить их заботой и вниманием.