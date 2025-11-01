Концерты и выставки ко Дню народного единства пройдут в Солнечногорске

Городской округ Солнечногорск готовится к масштабному празднованию Дня народного единства четвертого ноября. Во всех территориальных подразделениях округа пройдут бесплатные культурные, развлекательные и спортивные мероприятия включающие: кинопоказы, выставки, концерты, мастер-классы и тематические фотозоны.

Главным местом проведения праздника станет городской парк культуры и отдыха в Солнечногорске. Здесь с 10 утра начнут работать тематические площадки: творческая зона «Национальная палитра», где каждый сможет проявить свои таланты, фотозона «Образ России», запечатлевающая красоту страны, и фотовыставка «Лица Солнечногорска», рассказывающая о выдающихся жителях округа. Гости парка также смогут посетить спортивную площадку «Богатырская застава», принять участие в интерактивной зоне «Народные костюмы» и окунуться в мир русских народных сказок в литературном уголке.

В 14:00 на главной сцене парка начнется концерт «Многонациональная Россия» с участием лучших творческих коллективов округа. После завершения концерта все желающие смогут принять участие во флешмобе «Россия — это МЫ», который пройдет у памятника Михаилу Юрьевичу Лермонтову. Организаторами флешмоба выступают отдел молодежной политики администрации Солнечногорска, активисты «Молодой гвардии» и местное отделение партии «Единая Россия».

«День народного единства — это важный праздник, напоминающий нам о силе нашего многонационального народа. В этом году мы подготовили насыщенную программу, чтобы каждый житель, независимо от возраста и интересов, смог найти для себя что-то увлекательное. Мы хотим, чтобы этот день стал для всех нас символом сплоченности, гордости за нашу страну и наш родной округ», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

В течение дня для посетителей также будут работать чайная станция, гастроярмарка «Русское подворье» и маркет.