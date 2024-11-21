Концерты и викторины пройдут в Химках ко Дню матери

Десятки праздничных программ подготовят в Химках ко Дню матери. Для жителей проведут спортивные соревнования, творческие мастер-классы и многое другое. Праздник отметят 23 и 24 ноября.

В честь Дня матери в Химках проведут спортивные состязания, анимационные программы и концерты. Так, в Лунево 23 ноября в 11:00 состоится турнир по мини-футболу среди женских любительских команд.

В Доме культуры «Контакт» в этот же день проведут концерт «Говорите мамам нежные слова». На нем выступят творческие коллективы и солисты. Для гостей также проведут конкурсы, флешмобы и дискотеку.

В воскресенье, 24 ноября, в 12:00 в парках имени Толстого и «Дубки» состоится семейная программа с мастер-классами, конкурсами и викторинами.

Праздничные программы и концерты регулярно проводят в Химках при поддержке главы округа Дмитрия Волошина.