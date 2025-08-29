Концерты и шоу русских богатырей пройдут в Звенигороде 7 сентября

Звенигород отметит 873-й день рождения 7 сентября. Праздничную программу подготовили для жителей и всех гостей Одинцовского округа.

Главную сцену оборудуют около Культурного центра имени Орловой — здесь с 16:00 начнется концерт с участием творческих коллективов Одинцовского округа. В 19:00 выступят кавер-группа и вокалисты из Москвы.

Пройдет в Звенигороде и праздник силового экстрима, в котором примут участие русские богатыри — это победители международных и всероссийских состязаний. Такие соревнования устраивали в Звенигороде в День Победы. Силачи поднимали бревно весом 120 килограммов, носили коромысло весом 280 килограммов, а в финале у всех на глазах скрутили сковороду и сплели в косички арматурные прутья.

Жители и гости Звенигорода смогу также посетить мастер-класс по керамике «Декоративная тарелка-сувенир», который пройдет в 13:00, а в 18:00 начнется вечер поэзии и бардовской песни.