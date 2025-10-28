Концерты и шествия проведут в парках Подмосковья в День народного единства

Праздничные программы ко Дню народного единства проведут более чем в 80 парках Подмосковья 4 ноября. Жители и гости региона смогут узнать больше о культурном наследии России через музыку, танцы, творчество и интерактивные зоны.

В этот день в 28 парках пройдет тематическое шествие, еще в 48 состоятся мастер-классы по народным ремеслам. В 26 местах будут работать ярмарки.

Так, в парке Толстого в Химках пройдет шествие «Единство через коммуникации». Там обустроят две интерактивные площадки, посвященные войнам 1612 и 1812 годов, Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и спецоперации. Кроме того, состоится передвижная фотовыставка, кинопоказ и концерт.

Зарайский центральный парк подготовил акцию «Шествие дружбы» и флешмоб «Танцы народов России». Дети научатся создавать тряпичную куклу на мастер-классе, а взрослые посоревнуются в силовых состязаниях. На территории будут работать тематические станции: татарская, дагестанская, башкирская и осетинская.

В парке усадьбы Кривякино в Воскресенске пройдут занятия по декоративно-прикладному творчеству и интерактивная выставка доспехов и оружия.

В «Дулевском» гостей ждет исторический квест и уникальные гастрономические точки.