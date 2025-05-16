Концерты и мастер-классы в честь 80-летия Победы пройдут в парках Химок

Музыкальная патриотическая программа ждет жителей Химок в парках округа 17 мая. Местные творческие коллективы и профессиональные исполнители выступят на сцене в честь 80-летят Великой Победы.
Тематические активности стартуют в 13:00 в парках Толстого, «Дубки», Величко, «Экоберег» и «Подрезково», а также в сквере Марии Рубцовой.
Жителей округа приглашают принять участие в мастер-классах, кинопоказах, лекциях, насладиться выставками и фестивалем школьных биваков. Все мероприятия будут отражать исторические события и погрузят гостей в атмосферу времен Великой Отечественной войны.
Так, например, в парке «Дубки» организуют интерактивный квест «Военная разведка. Северо-запад. Химки». Испытания будут направлены на проверку физических и тактических способностей.
Лекции, выставки и кинопоказы пройдут в «тихих» зонах.
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