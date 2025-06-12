Концерты и мастер-классы пройдут в Павлово-Посадском округе в День России

Городской парк Павлово-Посадского округа 12 июня, в День России, станет центральной площадкой для праздничных гуляний. Жителей ждут концерт, выставка, викторины и мастер-классы.

Праздничная программа сочетает в себе творческие, спортивные и историко-культурные мероприятия. Откроют ее мастер-класс «Я рисую Мир» и акция «Бабл Хаус». На центральной площадке будет работать праздничная фотозона, где все желающие смогут сфотографироваться на память.

Также на сцене парка состоится торжественная церемония награждение хоккейной команда «Тигры». А затем собравшиеся увидят показательные бои на мечах и попробуют пострелять из лука под руководством клуба исторической реконструкции «Хоннинг». Помимо этого, гости парка посетят выставку «Перепутье эпох». На интеллектуальной викторине «Россия — это мы» участники проверят свои знания о стране. Дети и их родители поучаствуют в художественном мастер-классе «Малая Родина».

Праздничное настроение гостям парка подарит концерт «Таланты России». А всем желающим раздадут ленточки триколор в рамках патриотической акции «С Россией в сердце».

В конце праздника воспитанники Федерации рубки шашкой «Казарла» продемонстрируют зрителям зрелищные показательные выступления.

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