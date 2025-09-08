Концерты и мастер-классы пройдут в парках Королева на этой неделе

Любители танца могут стать участниками мастер-классов по джаз модерну, сальсе и бачате. Каждую среду и четверг в ротонде Центрального городского парка Академия танцев «Амори про» будет обучать как детей, так и взрослых основам этих ярких хореографий.

Концерты Королевского духового оркестра пройдут в среду, пятницу и воскресенье с 18:00 до 19:00 на площадке «Территория космоса». А в четверг вечером, на Арт-веранде, вас ждет концертно-танцевальная программа Ансамбля народной музыки «Сувенир», которая начнется в 18:00.