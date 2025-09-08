Концерты и мастер-классы пройдут в парках Королева на этой неделе
Парки Королева продолжают радовать посетителей разнообразием мероприятий. Центральная библиотечная система приглашает всех желающих на познавательные лекции, мастер-классы и занимательные игры.
Любители танца могут стать участниками мастер-классов по джаз модерну, сальсе и бачате. Каждую среду и четверг в ротонде Центрального городского парка Академия танцев «Амори про» будет обучать как детей, так и взрослых основам этих ярких хореографий.
Концерты Королевского духового оркестра пройдут в среду, пятницу и воскресенье с 18:00 до 19:00 на площадке «Территория космоса». А в четверг вечером, на Арт-веранде, вас ждет концертно-танцевальная программа Ансамбля народной музыки «Сувенир», которая начнется в 18:00.
На выходных в павильоне «ПРОзнания» для всех интересующихся наукой пройдут занятия по астрономии, а также мастер-классы по инженерии, программированию и робототехнике.
Также пройдет кинопоказ художественного фильма «Мистер Нокаут», который состоится в субботу на Арт-веранде Центрального парка. А в воскресенье пройдет семейный квест «Загадки нашего парка», который обещает быть не только увлекательным, но и познавательным.
Для детей в парке «Костино» во вторник и четверг будут организованы познавательно-игровые программы от клуба «Солнышко» и мастер-класс по рисованию «Парк юных художников». Все мероприятия проводятся без возрастных ограничений.