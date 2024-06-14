Концерты и мастер-классы ко Дню России провели в Воскресенске

Жители Воскресенска отметили двойной праздник 12 июня: День города и День России. В честь этого там прошли концерты, мастер-классы, поэтические чтения и другие события.
Праздник в парке Кривякино посвятили юбилею Александра Пушкина. Ему дети посвятили поделки и рисунки. Всех желающих также угостили чаем из самовара, который специально привезли из Тулы. Он может вскипятить разом 700 литров воды. Гости также смогли увидеть работы клуба «Фотолюбитель». Его участники представили более 500 работ.
В этот деть для жителей также провели спортивные турниры, ярмарку изделий ручной работы и многое другое.