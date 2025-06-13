Концерты и мастер-классы ко Дню России прошли в Химках

Масштабные праздничные мероприятия состоялись в сквере Марии Рубцовой и в парках «Подрезково», «Экоберег», «Дубки», Толстого и Величко. Организаторы провели для жителей и гостей города тематические мастер-классы, фестивали народных ремесел, концерты и театрализованные представления.

Зрители увидели концертную программу «Россия — великая наша держава» и музыкальный спектакль «Эту землю Россией зовут». В парках работали выставки, посвященные культуре и истории нашей страны, творческие мастерские и зоны аквагрима. На фестивалях «Россия: страна символов, сказов, традиций» и «Город мастеров» гости праздника познакомились с народными промыслами. Одним из самых трогательных моментов стало совместное исполнение гимна Российской Федерации, к которому присоединились все желающие.

Жительница Химок Наталья Орлова отметила, что праздник получился теплым и душевным. «Особенно понравилось, как дети раскрашивали символы России — сразу видно, что ребятам интересно, и это помогает им лучше понимать нашу культуру», — поделилась она.