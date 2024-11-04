Концерты и мастер-классы ко Дню народного единства прошли в Серпухове

Посвященные Дню народного единства праздничные гуляния прошли сразу в нескольких локациях городского округа Серпухов. Для посетителей подготовили концерты, интерактивные программы, мастер-классы и ярмарки.

В серпуховском Дворце культуры «Россия» прошел праздничный концерт ко Дню народного единства. Воспитанники учреждения и артисты округа представили зрителям хореографические, вокальные и поэтические номера.

Программу «Россия. Родина. Единство» подготовил парк имени Олега Степанова. Гости мероприятия смогли сфотографироваться в патриотической фотозоне, посетить ярмарку и интерактивную зону, поучаствовать в творческих мастер-классах и акции «Не забывай свои корни». А на главной сцене парка прошла праздничная программа в участием местных коллективов.

Во Дворце торжеств «Центральный» состоялся фестиваль вокально-инструментального искусства «Песня душа народа». Для собравшихся прозвучали композиции в исполнении юных артистов из Серпухова.

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