Концерты и мастер-классы ко Дню молодежи прошли в Наро-Фоминском округе

Главной площадкой праздника стал Центральный парк имени Вацлава Воровского. Организаторы подготовили разнообразные активности для гостей всех возрастов и интересов.

Для посетителей парка провели захватывающие спортивные соревнования, увлекательные мастер-классы и зажигательные концертные программы.

Глава Наро-Фоминского округа Роман Шамнэ поздравил молодых людей с праздником и пожелал новых возможностей для реализации самых смелых планов, уверенности в завтрашнем дне и верных друзей. Он отметил, что активная гражданская позиция молодежи округа, ее инициативность и любовь к родной земле создают фундамент для развития муниципалитета.

«Спасибо за вашу энергию и неравнодушие. Вы участвуете в волонтерских проектах Подмосковья, реализуете стартапы. Мы видим, как вы добиваетесь успехов в учебе, науке и спорте. Ваши победы на олимпиадах и конкурсах — это повод для нашей общей гордости!» — подчеркнул Роман Шамнэ.