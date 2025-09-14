Концерты и мастер-классы ко Дню города прошли в парках Химок

В честь Дня города в Химках прошла масштабная программа — для жителей и гостей подготовили десятки мероприятий: от спортивных состязаний до фестивалей, концертных программ и творческих площадок. Центром празднования традиционно стал парк Толстого, где работали мастер‑классы, ярмарка урожая и уличного искусства, проходили спортивные турниры и патриотическая акция «Письмо солдату».

По словам лидера Движения общественной поддержки Алины Шалимовой День города объединяет поколения и демонстрирует силу сообщества: традиции сочетаются с творческой энергией молодежи, а любовь к родному краю служит движущей силой развития округа.

Программы также развернулись в сквере Марии Рубцовой, Домах культуры «Контакт» и «Фирсановка», а в центре сельской жизни в деревне Брехово прошли культурно‑досуговые и спортивные мероприятия для разных возрастов.

Муниципальный депутат Алексей Федоров отметил, что именно активность и сплоченность жителей делают город живым: на празднике было видно, как семьи отдыхают в парках, дети играют, а спортсмены соревнуются на площадках.

Одной из спортивных жемчужин праздника стал традиционный кубок женских команд «ДаМы в спорте»: зрителям показали яркие футбольные матчи, открытые тренировки и турниры.

Кроме того были организованы открытые занятия по боксу, состязания по футболу, фехтованию и другим видам спорта, музыкальные выступления и дополнительные мастер‑классы.