Концерты и кинопоказы проведут в 65 парках Подмосковье ко Дню молодежи 28 июня

Праздничная программа ко Дню молодежи пройдет в 65 парках Подмосковья 28 июня. Гостей ждут спортивные и танцевальные шоу, йога, тренировки и концерты.

Как рассказали в региональном Минкультуры, в Воскресенске на территории усадьбы Кривякино пройдут занятия по йоге и программированию, турниры по силовым видам спорта. Для гсотей будут работать площадки с настольными играми, а завершится выступлением группы VBAND и пенным шоу.

Парк «Свердловский» в Лосино-Петровском округе пригласит жителей на зумбу, а также турниры по футболу настольному теннису. В Одинцовском парке культуры подготовят пять тематических блоков. Они будут включать профориентационные тесты, встречи с участниками СВО, мастер-классы по футболу тренировки по армрестлингу и боксу. Желающие смогут посетить стендап, барабанное шоу, дискотеку и кинопоказ.

В Лобне гости смогут поучаствовать в квестах и йоге на траве, посетить шоу иллюзиониста и пленэр под открытым небом. Рузский парк «Городок» предложит киберспортивные турниры и выставку мототехники.

Во всех парках запланированы вечерние концерты и кинопоказы.