Концерты и флешмобы ко Дню матери пройдут в Богородском округе 24 ноября

Предстоящие выходные в Богородском округе обещают подарить жителям и гостям много активностей. День матери отметят в Центральном и Глуховском парке Ногинска, в парке «Роща» в поселке Обухово и в парке «Липовая аллея» в Электроуглях.

Суббота в Центральном парке начнется активно и спортивно — планируются легкоатлетические забеги от движения «5 верст». Сбор участников начнут в 8:30. Гостей Центрального, Глуховского и парка «Роща» ждет игровая программа и активности для детей в 12.00. Вечер в Центральном парке Ногинска пройдет в уютной атмосфере арт-гостиной. Лауреат региональных вокальных конкурсов представит сольную программу «До свидания, осень!».

Праздничные программы в воскресенье, в День матери, во всех парках начнутся в 12.00. Гостей ждут детские игровые программы, флешмобы «Мамино сердце», тематические лекции, творческие мастер-классы и концертные программы.