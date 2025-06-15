Концерты и благотворительные ярмарки прошли в День России в Чехове

В Чехове прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню России. Для жителей и гостей округа подготовили насыщенную культурно-развлекательную программу, которая объединила тысячи участников.
В парке культуры и отдыха для детей и их родителей организовали развлекательные активности, мастер-классы и благотворительные ярмарки в рамках программы «С Россией в сердце». Организаторы поздравили всех с праздником и пригласили принять участие в мероприятиях.
Кроме того, Дом культуры «Дружба» стал площадкой для выступления легендарной группы «Самоцветы». Зал подпевает известным хитам, а лидер коллектива, народный артист России Юрий Маликов, который является почетным жителем Чехова, пожелал всем здоровья, хорошего настроения и благополучия.
Празднование посетили свыше двух тысяч человек. Такой масштабный и теплый праздник надолго останется в памяти жителей Чехова.
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