Концерты фестиваля «Город танцует в парках» пройдут в Подмосковье 15 июня

В воскресенье 15 июня в парках Подмосковья пройдут концерты фестиваля «Город танцует в парках». Это уже третий сезон современного проекта под руководством хореографа и артиста Егора Дружинина.

Выступления пройдут в 12:00 в Центральном парке Пушкино, в 16:00 — в парке «Пехорка» в Балашихе, а также в 20:00 — в Центральном парке Реутова.

На сцену выйдут танцевальные коллективы и солисты из разных городов Подмосковья. Их выступления будут оценивать Егор Дружинин и хореограф Леша Карпенко. Помимо конкурса, зрителей ждут выступления участников шоу «Танцы» и «Новые танцы» на ТНТ — Виталия Уливанова, Софии Милютиной, Германа Рамазанова, Вишни, Влада Кима и другие.

Фестиваль продлится до 29 июня и завершится в сентябре большим гала-концертом. Подробную информацию можно найти на сайте городтанцует.рф, а также в танцевальном сообществе «ВКонтакте».