Концерты для ветеранов ко Дню Победы провели в Подольске | 360°

Подмосковье 10 мая 2024, 19:14 Концерты для ветеранов ко Дню Победы провели в Подольске Телеканал «360»

Читать 360 в

В Подольске для ветеранов провели концерты во дворах ко Дню Победы. Песни военных лет исполнили артисты для ветеранов войны, им вручили подарки и пожелали им крепкого здоровья.

Песни военных лет в День Победы прозвучали на улицах Подольска. Агитбригады из артистов перемещались по городу на автомобилях-полуторках сороковых годов прошлого века. Приезжали во дворы домов, где проживают ветераны Великой Отечественной войны, чтобы поздравить их с праздником.

Реклама

Представители администрации также навестили участников Великой Отечественной войны. Ветеранам вручили подарки.

Бригада артистов уже 4 год подряд поздравляет ветеранов с Днем Победы. За это время уличные концерты очень полюбились жителям Подольска.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил ветеранов перед парадом Победы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».