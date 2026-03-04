Концертами и выставками отметят Международный женский день в Химках

В преддверии 8 Марта в Химках стартует праздничная программа, объединяющая десятки событий для жительниц всех возрастов. Присоединиться к празднованию могут все желающие — все события бесплатные.

Программа началась 3 марта в выставочном комплексе «Артишок» с мастер-класса по рисованию в формате арт-терапии. Участницы создавали собственные картины и зарядятся весенним настроением.

5 марта в «Умной библиотеке» состоится лекторий «Великие женщины России», посвященный императрицам, ученым и музам Серебряного века. В этот же день в Центральной детской школе искусств пройдет концерт «Милой маме» с участием юных пианистов, а в детской школе искусств имени Верстовского — программа «Тыл, согретый любовью».

6 марта в «Артишоке» откроется выставка «Сильные духом: женщины войны» с фотографиями участниц Великой Отечественной, а на малой сцене театра «Наш дом» покажут литературно-музыкальную программу «Свои женщины России».

7 марта парк имени Толстого приглашает на мастер-класс «Тропа здоровья» — прогулку с оздоровительными практиками. Вечером в МСК «Восход» состоится концерт «Для вас, любимые и дорогие!» от танцевальной компании StudioS.

8 марта сразу в пяти парках округа — Толстого, «Дубки», Величко, «Подрезково» и «Экоберег» — пройдет тематическая программа «Весна, цветы и комплименты» с концертами, квестами, конкурсами талантов и мастер-классами.