Концертами и митингами отметили День Победы в Коломне

Масштабные праздничные мероприятия прошли в муниципалитете 9 мая. В честь 80-й годовщине Великой Победы были организованы «Вахты Памяти», митинги и концерты.

Над зданием администрации округа подняли копию знамени Победы — штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова второй степени Идрицкой стрелковой дивизии. Именно такой был водружен на здание рейхстага в Берлине нашими красноармейцами.

«Велик вклад наших земляков в достижение общей победы в Великой Отечественной войне. Почти 30 тысяч жителей Коломны, Озер, сельских населенных пунктов ушли на фронт, и половина осталась на полях сражений», — напомнил глава муниципалитета Александр Гречищев.