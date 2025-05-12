Концертами и митингами отметили День Победы в Коломне
Масштабные праздничные мероприятия прошли в муниципалитете 9 мая. В честь 80-й годовщине Великой Победы были организованы «Вахты Памяти», митинги и концерты.
Над зданием администрации округа подняли копию знамени Победы — штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова второй степени Идрицкой стрелковой дивизии. Именно такой был водружен на здание рейхстага в Берлине нашими красноармейцами.
«Велик вклад наших земляков в достижение общей победы в Великой Отечественной войне. Почти 30 тысяч жителей Коломны, Озер, сельских населенных пунктов ушли на фронт, и половина осталась на полях сражений», — напомнил глава муниципалитета Александр Гречищев.
На церемонии поднятия флага был дан старт ежегодной акции «Георгиевская ленточка». Маршрутные листы для распространения символа Победы вручили представителям волонтерских и молодежных организаций. Они раздали ленточки жителям и гостям города.
В преддверии Дня Победы в Озерах снова зажегся вечный огонь. Мемориальный комплекс открыли после капитального ремонта. Автор монумента — московский скульптор Владимир Глебов. Бронзовая фигура солдата с автоматом и знаменем в руках олицетворяет подвиг озерчанина Василия Канунникова, который погиб при штурме рейхстага. Частицу вечного огня привезли из Коломны.
Всего в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Коломне прошло более 100 праздничных мероприятий.