Концерт вокального коллектива «Восход» прошел в Лосино-Петровском

Выступление эстрадного вокального коллектива «Восход» организовали в Лосино-Петровском. Посетители библиотеки услышали знакомые песни, а также получили подарки.

Юные воспитанники коллектива из Лосино-Петровского исполнили новогодние песни. Зрители остались в восторге от атмосферы и мастерства вокалистов.

Солисты выступили под руководством лауреата международных и всероссийских конкурсов, артистки, педагога по вокалу Кристины Зазвоновой.

Также всех собравшихся поздравил с наступающими праздниками главный зимний волшебник страны — Дед Мороз. Все юные артисты получили от него подарки.

«Дорогие ребята, это ваш первый концерт, к которому вы подошли с большой ответственностью! Мы вами гордимся и желаем творческих успехов в новом 2025 году» — отметила одна из организаторов новогоднего мероприятия.