Концерт в преддверии Международного женского дня прошел в Мытищах

Праздничный концерт в преддверии Международного женского дня провели центре культуры «Подмосковье» в Мытищах. Особую роль прекрасной половины отметили в поздравлениях со сцены.

Звучали самые трогательные и душевные поздравления, вокальные и хореографические номера посвятили женщинам. Мамы, бабушки, дочери, сестры, жены, получили в этот вечер комплименты и признания. Говорили о том, что только у женщины может получиться одновременно создать уют и сохранить домашний очаг, а также вдохновить на свершения. Своей улыбкой они способны озарить все вокруг. Подарки и букеты также стали приятным дополнением к концертной программе.

Прекрасных жительниц городского округа Мытищи поздравили представители администрации, пожелайте всегда быть любимыми, счастливыми и с гордостью нести прекрасное звание женщины.