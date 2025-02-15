Концерт в поддержку участников СВО прошел в Подольске
На концерте в Доме культуры имени Лепсе выступила артистка Светлана Савинова из Курской области. Порядка 200 зрителей пришли поддержать участников СВО.
Светлана Савинова вдохновляет жителей принимать участие во флешмобе в поддержку курского приграничья и бойцов.
Концерт начался с песни «Ангелы наши» и продолжился исполнением авторских композиций и каверов. Светлана Савинова спела свою популярную мелодию «Курский соловей».
«Подольск всегда встречает тепло и радушно, а подольчане проявляют заботу и внимание. Самое главное, что мы сегодня сделаем — соберем необходимые средства для наших ребят, которые находятся на СВО», — отметила Савинова.
Все собранные средства с концерта направят на помощь семьям бойцов СВО, а также самим участникам спецоперации и вынужденным переселенцам.