Концерт в поддержку раненых бойцов СВО провели в Солнечногорске

Концерт для бойцов специальной военной операции и медицинского персонала, приуроченный к празднованию Дня народного единства, провели в военном клиническом госпитале в микрорайоне Тимоново в Солнечногорске. На сцене выступили ведущие творческие коллективы и солисты округа. Сейчас в госпитале проходят лечение порядка 300 бойцов.

«Сейчас в госпитале Тимоново проходят лечение порядка 300 бойцов, получивших ранения в зоне СВО. Парни со всей страны: из Тюмени, Салехарда, Иваново и других городов. Было приятно услышать от них, что медицинский коллектив создает все возможные условия для того, чтобы их пациенты скорее шли на поправку», — рассказал Константин Михальков.

Во время визита Константин Михальков встретился с начальником госпиталя Богданом Стеценко, где обсудил вопросы ремонта дороги, ведущей к медицинскому учреждению, а также другие возможные формы поддержки.

В филиале № 2 Военного клинического госпиталя Министерства обороны Российской Федерации № 1586 в Тимоново проходят восстановление военнослужащие, участвовавшие в специальной военной операции. Под руководством полковника медицинской службы Богдана Стеценко команда опытных врачей и медсестер оказывает помощь и спасает жизни своих пациентов. С начала специальной военной операции более четырех тысяч раненых бойцов получили здесь квалифицированную медицинскую помощь. В 2024 году Тимоновский госпиталь отметит свое 75-летие.

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