Концерт в честь воссоединения Крыма с Россией прошел в Мытищах

Двенадцатую годовщину воссоединения Крыма и Севастополя с Россией отпраздновали в мытищинском центре культуры «Подмосковье». Там прошел концерт «Крым и Россия: общая судьба», ставший символом единства и исторической преемственности.

Ровно 12 лет назад жители полуострова приняли решение войти в состав Российской Федерации. Эта дата стала символом единства народа, общих ценностей и связи поколений.

«Поздравляю с этой памятной датой! Пусть в наших сердцах всегда живет гордость за свою Родину», — заявила глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.

На сцене центра культуры выступали танцевальные коллективы с бальными, народными и эстрадными номерами. Для гостей пели солисты и вокальный ансамбль «Акапелла», исполнившие патриотические композиции.