Концерт в честь Евгения Крылатова пройдет в Лобне 18 мая | 360°

Подмосковье 17 мая 2024, 20:18 Концерт в честь Евгения Крылатова пройдет в Лобне 18 мая Медиасток.рф

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В Лобне состоится концерт, посвященный 90-летию со дня рождения выдающегося советского и российского композитора Евгения Крылатова. На концерте можно будет услышать произведения Крылатова от творческих коллективов Лобни.

Концерт состоится 18 мая в концертном зале Лобненской детской школы искусств.

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Евгений Крылатов прославился как автор музыки к таким популярным мультфильмам, как «Умка» и «Дед Мороз и лето», а также к кинофильмам «О любви», «Достояние республики» и «Ох уж эта Настя».

В концерте примут участие различные коллективы Лобненских творческих студий и объединений, которые исполнят произведения композитора. Зрители услышат как знакомые всем мелодии, так и менее известные сочинения Крылатова.

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