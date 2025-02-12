Концерт в честь Дня защитника Отечества пройдет в Лобне 21 февраля

В преддверии Дня защитника Отечества 21 февраля Дом культуры «Красная поляна» распахнет свои двери для жителей и гостей округа, приглашая на праздничный концерт «Отвага, мужество и честь». Мероприятие посвятят не только 23 февраля, но и Году защитника Отечества.

Зрителей ждут поздравления от юных участников концерта, танцевальные номера и вокальные композиции в исполнении творческих коллективов.

Мероприятие пройдет 21 февраля в 18:00 по адресу: улица Спортивная, дом № 4. Вход на концерт свободный, возрастное ограничение 6+.

Этот год объявили в Российской Федерации Годом защитника Отечества. Страна отметит 80-летие Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. Тематика 2025 года отражает важнейшие приоритеты современной России: патриотизм, неразрывную преемственность поколений, сохранение исторической памяти и уважение к защитникам Родины.

Напомним, что на официальном сайте 80-летия Великой Победы можно ознакомиться с подборкой лучших советских фильмов о Великой Отечественной войне, проникнутых духом героизма, мужества и самоотверженности.