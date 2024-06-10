Концерт в честь Дня соцработника провели в Наро-Фоминске

День социального работника отметили в Наро-Фоминске в Доме культуры «Звезда» 7 июня.

Праздник посетили социальные работники из Наро-Фоминска, Можайска и Рузы. Ежедневно они помогают пенсионерам, инвалидам, малообеспеченным семья и сиротам получить меры поддержки. Лучших представителей сферы наградили благодарственными письмами, памятным сувенирами и цветами. Это работники многофункциональных и семейных центров, а также представители окружного управления соцразвития и другие профессионалы.

В знак благодарности за труд для зрителей подготовили творческие выступления.

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