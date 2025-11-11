Концерт в честь Дня сотрудников органов внутренних дел прошел в Химках

Зал Дома культуры «Фирсановка» наполнился музыкой и аплодисментами в честь сотрудников органов внутренних дел. Так отметили их профессиональный праздник в Химках.

Активные жители и почетные гости пришли на торжественный концерт.

«Такие концерты — это не только возможность сказать спасибо нашим полицейским, но и прекрасный повод для жителей собраться вместе, почувствовать наше единство и сплоченность. Это очень важно для нашего города», — выделил муниципальный депутат Руслан Шаипов.

Помимо ярких выступлений творческих коллективов, гости узнали об истории правоохранительных органов и значении их праздника. Особый гость мероприятия — гвардии рядовой, кавалер Ордена Красной Звезды Василий Плохих — отметил, что сотрудники Министерства внутренних дел Российской Федерации с честью выполняют свой долг даже в зоне специальной военной операции, обеспечивая безопасность на освобожденных территориях.

«Каждый день полиция стоит на страже нашего покоя, защищая нас от преступности и беззакония. Их служба — это залог стабильности и безопасности нашего общества, и мы должны всегда помнить об этом и говорить им спасибо», — рассказала лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева.

Этот концерт стал частью масштабных патриотических проектов, которые с прошлого года реализуются в Химках. Муниципальный депутат Алексей Федоров отметил, что их цель — объединение поколений вокруг любви к России, своему городу, уважения к истории и культуре страны.