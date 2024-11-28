Концерт в честь Дня матери прошел в школе № 25 в Балашихе

Марина Жирова выступила на мероприятии в роли почетного гостя, она приветствовала учеников и педагогов, поздравив их с одним из самых трогательных праздников.

«Учителя — это мамы для своих учеников, а также мудрые наставники. Их забота, внимание и любовь создают ту атмосферу, в которой дети могут расти, учиться и развиваться», — отметила депутат.

На мероприятии прозвучало множество теплых слов. Учащиеся исполнили песни и прочитали стихи о материнской любви, заботе и мудрости, которые трогают сердца и вдохновляют.

В рамках партийного проекта «Крепкая семья» особое внимание в округе уделяют поддержке семей с детьми и сохранении традиционных семейных ценностей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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