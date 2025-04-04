Концерт в честь 95-летия музыканта Эдуарда Грача пройдет в Дубне 11 апреля

В Доме культуры «Мир» 11 апреля пройдет особенный концерт, приуроченный к 95-летию народного артиста СССР, профессора Московской государственной консерватории, выдающегося скрипача и дирижера Эдуарда Грача. На сцене соберутся талантливые музыканты, чтобы почтить творчество мастера.

В этот день Эдуард Грач встретится со своим учеником, виртуозным скрипачом Сергеем Поспеловым. Для Дубненского симфонического оркестра, который выступит в полном составе, Эдуард Грач является не только легендарным музыкантом, но и наставником, вдохновляющим на новые достижения.

На сцену также выйдут альтист Павел Романенко, дирижер Мариинского театра Николай Хондзинский и Сергей Поспелов, который исполнит один из любимых произведений своего учителя — концерт для скрипки с оркестром си минор Эдварда Элгара. Концерт обещает стать настоящим праздником классической музыки и подарить зрителям незабываемые эмоции.

«Дубна продолжает традицию блистательного исполнения шедевров мировой музыкальной культуры, которую заложил в нашем городе Эдуард Грач», — подчеркнул глава Дубны Максим Тихомиров.