Концерт в честь 23 февраля прошел в Луховицах

В луховицком Доме культуры «Старт» состоялось торжество, посвященное 23 февраля. Праздник объединил в себе творческое шоу и гуманитарную миссию.

Еще до начала официальной части фойе ДК превратилось в интерактивную площадку. Особое внимание гостей привлекла экспозиция общественного движения «Умельцы — Фронту». Активисты представили изделия, напечатанные на 3D-принтерах: от хвостовиков для сбросов и защитных колпачков до медицинских шин и других элементов экипировки, которые ежедневно спасают жизни в зоне специальной военной операции.

Рядом развернулся пункт сбора гуманитарной помощи. Жители Луховиц целыми семьями приносили продукты длительного хранения, теплую одежду и медикаменты. Также провели акцию «Письмо солдату». Дети и взрослые выстраивались в очередь, чтобы написать несколько строк со словами поддержки для военнослужащих.

«На сцене „Старта“ сменили друг друга лучшие коллективы округа: вокальные ансамбли „Формула радости“, „Русская душа“, „Любушки“ и „Отрада сердца“ подарили зрителям как современные патриотические хиты, так и народные мелодии, группа „Дольче“ и коллектив „Стиль L-city“ добавили вечеру драйва и динамики. Сольные исполнители и дуэты дополнили программу лирическими композициями о любви к Родине и верности долгу», — отметили организаторы.