Концерт учащихся ДШИ и симфонического оркестра прошел во Фрязине

Учащиеся Детской школы искусств имени Максима Дунаевского выступили совместно с симфоническим оркестром «Инструментальная Капелла» Московской областной филармонии. В программе, прошедшей при полном аншлаге, были представлены классические произведения и современные аранжировки.

Воспитанники школы искусств, прошедшие предварительный отбор и интенсивную подготовку, продемонстрировали высокий уровень исполнительского мастерства. Оркестр под руководством заслуженного артиста России Виктора Луценко и дирижера Филиппа Петрова помог создать условия для раскрытия творческого потенциала юных музыкантов.

Директор Фрязинской детской школы искусств Елена Диденко отметила, что выступление с профессиональным коллективом стало значимым событием в образовательном процессе и мощным стимулом для дальнейшего творческого развития ребят.