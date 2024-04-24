Концерт «Цвети, Земля моя!» пройдет в Ступине 1 мая | 360°

Подмосковье 24 апреля 2024, 17:47 Концерт «Цвети, Земля моя!» пройдет в Ступине 1 мая Unsplash

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Праздник весны и труда отметят в Ступине 1 мая. Организаторы подготовили разнообразную и увлекательную программу для жителей и гостей города в парке Островского.

На главной сцене пройдет концерт под названием «Цвети, Земля моя!». В рамках мероприятия выступят эстрадно-джазовый оркестр «СМ-Бэнд», арт-группа Fantasy Voices и солисты из Ступинской филармонии.

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Малая сцена станет площадкой для спектакля от музыкального театра «Браво» Ступинской детской школы искусств «Федорино горе». Здесь также будут представлены анимационная программа и мастер-класс по чирлидингу от победителей всероссийских соревнований.

Вечером запланировано открытие летнего сезона киносеансов с просмотром мультфильма «Великолепная пятёрка» под открытым небом. В скейтпарке желающие смогут насладиться показательными выступлениями по трюковому самокату.

Кроме того, посетители смогут приобрести праздничные сувениры. Для удобства гостей будут установлены столы, скамейки и урны.

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