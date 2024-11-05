Концерт старинной музыки ко Дню народного единства прошел в Подольске

Всероссийская акция «Ночь искусств» завершилась в Подольском выставочном зале праздничным концертом. Для посетителей также провели два интересных мастер-класса.

С концертом старинной клавесинной музыки перед зрителями выступил Артем Башкирев. Он исполнил произведения Иоанна Себастьяна Баха, Георга Филиппа Телемана и Жана-Филиппа Рамо. Музыкант учился у лауреата международных конкурсов Райсы Кунафиной, «Вечера у клавесина» которой стали хорошей традицией в Подольске.

Посетители выставочного зала познакомились с искусством создания коклюшечного кружева. Они плетутся несколькими нитками с помощью специальных приспособлений. Этот вид декоративно-прикладного творчества известен на Руси еще с XIII века.

На втором мастер-классе участники мероприятия под руководством опытного мастера учились выполнять масляными красками декоративную роспись «Московское письмо».

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