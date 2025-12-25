Концерт симфонического оркестра прошел в Жуковском

Традиционный музыкальный вечер в этот раз представил слушателям уникальную подборку произведений, объединенных темой русской вальсовой классики XIX–XX веков «Русский вальс: страницы истории».

Дирижировал оркестром народный артист России Сергей Скрипка.

«Музыкальная программа включала знаменитые творения великих русских композиторов, таких как: вальс из музыкальной драмы Лермонтова „Маскарад“ авторства Арама Хачатуряна, вальс из оперы „Жизнь за царя“ Михаила Ивановича Глинки, танец „Вальс цветов“ из балета „Щелкунчик“ Петра Ильича Чайковского», — сообщили организаторы.

Концерт прошел в рамках проекта Московской области «Культура Подмосковья», направленной на поддержку культурного наследия и популяризацию искусства.